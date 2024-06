Home

Politica

Il PD perde il Comune di Rosignano, M5S: “Lo straordinario risultato riflette la volontà di cambiamento”

Politica

24 Giugno 2024

Il PD perde il Comune di Rosignano, M5S: “Lo straordinario risultato riflette la volontà di cambiamento”

Rosignano Marittimo (Livorno), 24 giugno 2024 – Il PD perde il Comune di Rosignano, M5S: “Lo straordinario risultato riflette la volontà di cambiamento”

Claudio Marabotti è stato eletto sindaco di Rosignano Marittimo, vincendo le elezioni con la coalizione composta dalle liste civiche “Rosignano nel Cuore”, “Io voto Io vinco” e il Movimento 5 Stelle.

Il commento a caldo del Movimento 5 Stelle sul risultato elettorale

“Il PD perde il Comune di Rosignano, M5S: “Lo straordinario risultato riflette la volontà di cambiamento”

Claudio Marabotti, il nuovo sindaco di Rosignano Marittimo ha Abbiamo avuto un successo veramente importante. La nostra era una coalizione che comprendeva due liste civiche e il Movimento 5 Stelle, quindi un’esperienza che è primariamente civica e che ha portato a convergere sulla nostra proposta molti cittadini che non si sono riconosciuti nelle tradizionali connotazioni dei partiti di centro-sinistra o di centro-destra. Sappiamo di rappresentare una minoranza, dato che la maggioranza degli elettori non ha votato. La nostra azione di governo terrà conto di questo dato, con l’obiettivo di convincere chi non ha votato a partecipare alle prossime elezioni e, possibilmente, a votare per noi.”

Irene Galletti, Presidente del Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle e Coordinatrice della Toscana, ha espresso le sue congratulazioni per l’importante risultato raggiunto dalla Congratulazioni a Claudio Marabotti e a tutta la squadra che si appresta ad amministrare la città, in primis al coordinatore provinciale e capolista del Movimento 5 Stelle, Mario Settino. Questo risultato dimostra che la credibilità dei candidati, unita a un programma forte, dà i suoi frutti. Con questo voto, Rosignano Marittimo ha chiaramente espresso la volontà di un cambiamento radicale dopo decenni di governo monocolore. Siamo sicuri che la passione, la tenacia e la competenza di Marabotti saranno esemplari.”

Mario Settino, Coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, ha commentato:

“Grande risultato per la coalizione e per i cittadini che si sono messi in gioco. Il Movimento 5 Stelle ha svolto un ruolo importante, ribadendo il concetto di una coalizione di cittadini che hanno messo a disposizione il loro impegno e la loro determinazione per raggiungere questo traguardo. Ora dobbiamo governare e lo faremo sempre nell’interesse della cittadinanza, per il bene comune e per le tematiche ambientali. Credo che questo sia un risultato storico per Rosignano e che possa aprire nuove prospettive elettorali per la coalizione, che potremo sicuramente sviluppare in futuro.”

Questo straordinario risultato riflette la volontà di cambiamento espressa dai cittadini di Rosignano Marittimo, segnando un nuovo capitolo nella storia amministrativa della città”.

Alcune immagini dei festeggiamenti a Rosignano

Il PD perde il Comune di Rosignano, M5S: “Lo straordinario risultato riflette la volontà di cambiamento