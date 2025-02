Il PD ricorda Maristella Calgaro, presidente di Confesercenti provincia di Livorno

Home

26 Febbraio 2025

Livorno 26 febbraio 2025

Livorno è in lutto per la scomparsa di Maristella Calgaro, presidente di Confesercenti, figura di spicco nel mondo del commercio cittadino e punto di riferimento per le politiche territoriali. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra le istituzioni e le associazioni di categoria, che la ricordano con stima e affetto.

Il Partito Democratico di Livorno ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una donna che ha saputo guidare Confesercenti con determinazione, competenza e una visione chiara per il progresso del commercio locale. “Maristella Calgaro aveva raggiunto i vertici di un’associazione fondamentale per la nostra comunità – si legge nella nota del PD – guidandola con indubbia capacità, perizia e voglia di far progredire il settore”.

Anche il Comune di Livorno ha voluto ricordarla attraverso le parole dell’assessore al commercio, Rocco Garufo, che ne ha sottolineato l’importante contributo alla crescita economica del territorio e la costante collaborazione con le istituzioni per la tutela delle imprese locali.

Tra i messaggi di cordoglio, si aggiunge quello di Rita Villani, portavoce delle Donne Democratiche di Livorno, che ha evidenziato il valore del lavoro di Calgaro anche dal punto di vista della rappresentanza femminile nel mondo dell’imprenditoria.

Infine, anche il segretario UC PD di Livorno, Alberto Brilli, ha voluto ricordare il suo impegno e la sua capacità di dialogo con le istituzioni e con il tessuto commerciale cittadino.

La comunità livornese perde così una figura chiave per il mondo del commercio e dell’associazionismo, ma l’eredità del suo lavoro continuerà a essere un riferimento per tutti coloro che operano nel settore.