Il PD si interroga sul futuro dell’auto, rischi e opportunità derivanti dal divieto del motore a scoppio. All’Interporto un seminario

29 Marzo 2025

Quale futuro per l’auto? Piano europeo dell’auto, prospettive fino al 2035 e oltre. Lunedì 31 Marzo alle ore 17:30, presso il Centro Convegni Interporto Toscano a Guasticce, la Federazione del PD Livorno organizza un seminario dal titolo: “Quale futuro per l’auto? Piano europeo dell’auto, prospettive fino al 2035 e oltre”.

Il settore dell’automotive, storicamente radicato nel territorio livornese con la presenza ancora oggi di importanti aziende della componentistica auto, sta vivendo un momento di grande difficoltà. L’incontro si propone di analizzare le trasformazioni in atto, i rischi e le opportunità derivanti dalla decisione europea di vietare la vendita di auto con motore a combustione interna a partire dal 2035, la sfida della concorrenza internazionale e la transizione verso l’elettrico, le ripercussioni derivanti dall’introduzione dei dazi americani.

Come Partito Democratico abbiamo voluto creare un momento di approfondimento e di confronto – a cui tutta la cittadinanza è invitata – con i nostri parlamentari europei e italiani, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese per discutere delle sfide che il settore si trova a fronteggiare, nonché delle strategie per garantire il mantenimento dell’occupazione e la competitività della filiera produttiva italiana e europea.

Al seminario porterà il proprio saluto Sara Paoli, Sindaca di Collesalvetti, e seguirà l’introduzione del Segretario di Federazione del PD Alessandro Franchi e della Vice Segretaria dell’Unione Comunale del PD di Livorno Francesca Pritoni. Successivamente interverranno Emiliano Fossi, Segretario Regionale PD Toscana, Dario Nardella, Eurodeputato PD, Marco Simiani, Deputato PD, Vinicio Peluffo, Deputato PD e componente Commissione Attività Produttive. Sono stati invitati a intervenire gli amministratori locali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria.

Alessandro Franchi, Segretario di Federazione PD Livorno

