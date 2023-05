Home

23 Maggio 2023

Il PD sta portando a termine la sostituzione del piano della sosta voluto dai 5 Stelle

Livorno 23 maggio 2023

Bruno Bastogi, responsabile Mobilità Area Ambiente Partito Democratico Unione Comunale di Livorno illustra il piano della sosta delle auto e spiga punto per punto com’è cambiato da quello messo in atto dai 5Stelle nella precedente amministrazione

Questa Amministrazione procede nel rispetto degli Obiettivi di mandato, in sostituzione dello “scellerato” Piano voluto dalla precedente Amministrazione, sta portando a compimento il NUOVO Piano della SOSTA,

Il primo atto è stato quello di bloccare i circa 5.000 stalli blu ideati dall’amministrazione Nogarin sparsi in varie zone cittadine senza per altro una vera pianificazione.

Tra il 2019 e il 2020 l’Amministrazione Comunale ha ripreso in gestione alcune aree come Piazza del Luogo Pio, Ponte SS. Trinità, Ex ATL, Via Del Corona, che già dalle prime fasi della redazione del PUMS apparivano strategiche per una buona governance della sosta in città. Questo ha permesso il recupero di circa 400 stalli “bianchi”.

Nel 2020 si è proceduto ad una rivisitazione puntuale di tutte le strade, nelle quali erano stati realizzati stalli blu con lo scopo di valutare situazioni dove la carreggiata , diventata troppo larga, poteva generare situazioni di criticità per la sicurezza. a termine del percorso sono stati creati circa 100 stalli , (50 a pagamento e 50 liberi).

Nel 2022, a seguito della pedonalizzazione del Controviale della Bellana, è stato elaborato e quindi attuato un Piano della Sosta specifico per il tratto nord del lungomare, e strade limitrofe che ha portato a:

✓ ampliamento del parcheggio Ex ATL di 50 stalli liberi;

✓ realizzazione di ulteriori 50 stalli liberi in Via San Jacopo;

✓ alla creazione di una fascia di sosta sul Viale Italia (in estate e nelle mattine invernali dedicata ai motorini);

✓ riapertura del parcheggio per motorini in Via della Bassata (100 stalli).

Dal 2022 è stato avviato un percorso per l’internalizzazione del sistema della sosta a pagamento.

Dal 1° Aprile 2023, la convenzione con Tirrenica Mobilità è stata prorogata al 31 Dicembre.

Questo consente all’Amministrazione di avere una maggior flessibilità nella gestione degli stalli, in un’ottica di difesa dell’interesse comune, e non del profitto.

Guardando al PUMS, quale documento di Programmazione Strategica e sulla base di uno studio del Sistema della Sosta, studio affidato alla Società Tema del monitoraggio che ha preso in esame l’utilizzo area per area, parcometro per parcometro, , l’Amministrazione Comunale, sentiti tutti i soggetti interessati si appresta a varare un NUOVO PIANO della SOSTA basato su quattro fondamentali pilastri:

CENTRO PER RESIDENTI E COMMERCIO

nelle zone centrali si devono conciliare gli interessi dei residenti e delle attività commerciali. Per questo dobbiamo cercare di migliorare la qualità della vita dei residenti, allargando la platea di circa 250 stalli promiscui, creando nel contempo un adeguato numero di stalli ‘COMPRA E VAI’, (5/6):

STALLI NON REDDITIZI

Lo studio ha rilevato che gli stalli a pagamento, (almeno in numero di 1.000), nelle aree residenziali non servono, creano solo un costo e un disagio, quindi saranno eleminati;

IL MARE è DI TUTTI

La disparità creata dalla precedente Amministrazione sul lungomare tra alto nord a Pagamento e lato sud Libera, riteniamo che il mare a Livorno abbia un altissimo valore sociale, sarà ABOLITA.

I 300 stalli a pagamento del lato nord saranno trasformati in stalli GRATUITI

Guardando ai residenti, circa 250 stalli delle strade interne, adiacenti il lungomare saranno completamente a loro;

Da rilevare che mentre gli stalli diventano bianchi, si promuove la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione della ciclovia tirrenica che a breve collegherà l’intero lungomare;

LA GESTIONE TORNA PUBBLICA

Con il 1 Gennaio 2024, la gestione delle aree di sosta a pagamento torna a gestione completamente diretta. Questo permetterà di organizzare particolari campagne, in particolari momenti dell’anno, da concordare con le categorie economiche.

