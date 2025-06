Home

24 Giugno 2025

Livorno 24 giugno 2025 Il PD sul futuro del Mercato Ortofrutticolo: "Serve una nuova sede che garantisca lavoro, sostenibilità e servizi"

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico e la Segreteria del PD Livorno seguono da anni con attenzione le vicende legate al Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso (MOF), fin da quando l’amministrazione Nogarin ipotizzò un suo trasferimento nei pressi del distretto socio-sanitario di via Peppino Impastato, una collocazione che si rivelò da subito inadeguata, soprattutto alla luce dei danni causati dall’alluvione del 2017.

Anche l’ipotesi successiva dell’area di via del Crocino ha mostrato criticità evidenti, in particolare per quanto riguarda la mobilità e la sostenibilità ambientale.

Nella prosecuzione del percorso, un ruolo importante nel migliorare la scelta della locazione operato dalla nostra amministrazione è stato svolto dal Circolo PD di Salviano, che ha seguito le varie fasi di analisi e confronto circa la zona dell’uliveta, costituendo un importante presidio di ascolto e di proposta sia per l’Amministrazione che per i residenti del quartiere.

Un esempio concreto di presenza politica radicata sul territorio, capace di raccogliere bisogni, avanzare soluzioni e contribuire in maniera costruttiva al dibattito pubblico.

Come Partito Democratico, prendiamo atto dell’ulteriore evoluzione del contesto che coinvolge gli operatori del MOF e ribadiamo la nostra disponibilità ad accompagnare l’Amministrazione comunale nella ricerca della soluzione più efficace.

Una soluzione che tenga conto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende, tuteli i livelli occupazionali e favorisca lo sviluppo di un sistema di distribuzione moderno, sostenibile e coerente con la valorizzazione della filiera agricola.

Allo stesso tempo, riteniamo importante cogliere le opportunità derivanti dalla riallocazione delle risorse del “Bando Periferie”, inizialmente destinate al MOF, affinché possano essere impiegate per dare ulteriori risposte concrete alle necessità dei cittadini.

Gruppo consiliare del Partito Democratico – Segreteria del Partito Democratico Livorno

