15 Ottobre 2023

Il Picchi affronta altra big del campionato, a Banditella arriva Saline

Livorno 15 ottobre 2023 – Il Picchi affronta altra big del campionato, a Banditella arriva Saline

Dopo aver affrontato tre squadre delle prime quattro in classifica nelle quattro giornate inaugurali del campionato, nel quinto turno il Picchi Calcio se la dovrà vedere con un’altra big del campionato come il Saline (fischio di inizio alle 15.30 a Banditella), quinto in classifica e squadra allestita per stare ai vertici del girone.

I biancoamaranto in queste settimane sono stati spesso in emergenza, una situazione che pian piano sta migliorando. Nonostante lo stop di Pulina per un problema al ginocchio, mister Brilli recupera Gattai, Tarloni, Polese e Matteoli. Assenti quindi solo Pulina e Pinna.

“Affrontiamo una buonissima squadra – esordisce Brilli -. Conosco bene mister Ciricosta e tanti dei giocatori del Saline come Frongillo, Cosimi, Fabbri, Bernardoni e tanti altri ancora che questa categoria la conoscono come le loro tasche.

Dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3 che punta molto sulla velocità dei due esterni Fabbri e Passalacqua. Dovremo essere bravi a non concedergli la profondità”.

Picchi ancora a zero punti e zero gol fatti dopo quattro partite.

Uno stimolo enorme per i ragazzi di Brilli a smuovere la classifica già dalla gara di domani. “Il calendario ci dice che abbiamo avuto un inizio tostissimo, però dobbiamo fare di tutto per non vedere più quello zero in classifica.

Fare punti contro il Saline vorrebbe dire arrivare con un’altra fiducia alle gare contro le nostre dirette concorrenti. Con le buone o con le cattive serve sbloccarci sotto porta e provare a portare a casa la vittoria”.

