Home

Sport

Calcio

Il Picchi Calcio cede tre le mura amiche al Porta Romana

Calcio

3 Ottobre 2023

Il Picchi Calcio cede tre le mura amiche al Porta Romana

Livorno 3 ottobre 2023 – Il Picchi Calcio cede tre le mura amiche al Porta Romana

Niente da fare per lo Uappala Picchi Calcio che cede tre le mura amiche al Porta Romana. E’ un primo tempo sottotono a condannare i ragazzi biancoamaranto che al 23’ vanno sotto con l’attaccante ospite Lalaj, bravo a sfruttare un infortunio del portiere livornese Grassia. Raddoppio ospite al 38’ con un tiro sbagliato di un attaccante fiorentino che finisce per diventare l’assist perfetto per Fofana che fa 2-0. Nella ripresa il Picchi ha l’occasione per riaprirla al 60’ quando Falchini va sul dischetto, ma dagli undici metri manda alto. La mezz’ora finale è un forcing a testa bassa dei ragazzi di Brilli che però non riesconon a trovare il pertugio vincente.

Dopo tre partite la classifica dice ancora zero punti a referto e zero gol segnati. “Il primo tempo non mi è piaciuto – esordisce mister Brilli -. Nella ripresa siamo ripartiti molto bene, loro non hanno costruito niente puntando solo a difendersi, ma per ora non riusciamo a trovare il gol. E’ un momento difficile che dovremo superare tutti insieme. Gli zero gol fatti? Mi preoccupano di più i 7 gol subìti in cui abbiamo messo molto del nostro”.

Adesso serve muovere la classifica. “Spero di recuperare qualche infortunato, ma ho paura che i tempi siano ancora lunghi. Abbiamo finito con sei quote, siamo in emergenza, è evidente. Ora l’obiettivo è quello di smuovere la classifica e prendere fiducia. E’ fondamentale trovare punti per fare qualche passettino verso il nostro obiettivo che era e resta la salvezza. Già da domenica a Sesto Fiorentino dovremo provarci a tutti i costi”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin