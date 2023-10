Home

Sport

Calcio

Il Picchi Calcio ospita il Porta Romana

Calcio

1 Ottobre 2023

Il Picchi Calcio ospita il Porta Romana

Livorno 1 ottobre 2023

Terzo impegno stagionale per il Picchi Calcio che, dopo due sconfitte contro due formazioni molto quotate come San Miniato Basso e Belvedere Grosseto, si avvicina alla gara interna contro il Porta Romana con tanta voglia di smuovere la classifica.

Fischio di inizi alle 15.30 a Banditella per una partita in cui nei biancoamaranto non ci saranno ancora Gatti, Matteoli e Pinna infortunati, oltre allo squalificato Tarloni.

La classifica vede entrambe le formazioni a zero punti con gli arancioneri che rappresentano una novità per il girone pisano-livornese-grossetano visto che di solito le formazioni della provincia fiorentina che di solito vengono inclusi in altri raggruppamenti.

Il Porta Romana è squadra ostica, da battaglia, che non si tira indietro quando il livello di combattività della gara si alza. “Siamo ancora un po’ rimaneggiati – esordisce mister Brilli -, ma per questa partita non dobbiamo pensare ad altro che al risultato.

Loro hanno un paio di giocatori interessanti, ma spiccano come collettivo, come squadra dal grande carattere. Essendo entrambe a zero punti sarà una battaglia”.

L’obiettivo del Picchi deve essere quello di conquistare i primi tre punti della stagione tra le mura amiche.

“Dobbiamo vincere. Muovere la classifica è fondamentale, ma ancora di più lo è portare a casa i tre punti. La squadra l’ho vista allenarsi bene, i ragazzi non si risparmiano mai. Abbiamo avuto un inizio difficilissimo, questa è l’occasione giusta per trovare la vittoria. Mi aspetto una grande prestazione”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin