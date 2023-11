Home

Il Picchi calcio sconfitto a Uliveto Terme

13 Novembre 2023

Livorno 13 novembre 2023

Passo falso in trasferta per lo Uappala Armando Picchi che veniva proprio da due successi esterni. In casa dell’Urbino Taccola i ragazzi di mister Mirco Brilli sono usciti sconfitti per 2-0.

A decidere la gara ci ha pensato la rete di Romeo al 30’ del primo tempo, bravo a sfruttare un’azione di contropiede dei compagni.

Al 57’ un altro momento chiave della partita con l’espulsione di Prete, colpevole di aver atterrato Nassi in buona posizione: doppio giallo e Picchi in 10.

I biancoamaranto hanno provato a ripetere quanto fatto sul campo dell’Atletico Maremma impostandosi con il 4-3-2, ma stavolta il miracolo con l’uomo in meno non è avvenuto.

Anzi, al 78’ Nassi ha raddoppiato su calcio di rigore. Nel finale i livornesi hanno provato ad accorciare le distanze con Tarloni, ma in entrambi i casi il classe 2004 non è riuscito a trovare la rete.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo – esordisce mister Brilli -. Giocavamo su un campo pesante, in cui era difficile riuscire a esprimere un buon calcio. La squadra però dal punto di vista del gioco non mi è dispiaciuta. L’assenza di Matteoli (fermato dalla febbre) è pesante per noi perché è l’unico che per caratteristiche può allungare la squadra e attaccare la profondità”.

Il Picchi resta nella zone basse della classifica, ma la prossima sfida in casa contro il Colli Marittimi potrebbe permettere ai biancoamaranto, in caso di vittoria, di agganciare proprio i biancoblù. “Anche a Uliveto abbiamo concluso la partita con sei-sette quote, una rosa giovanissima che magari commette qualche errore di inesperienza. In settimana ritroveremo Matteoli e speriamo che Pinna possa stare sempre meglio. Abbiamo fatto solo vittorie o sconfitte, dobbiamo imparare che quando non si può vincere, è importante portare a casa anche un punto. I Colli sono una squadra con buone individualità e che ha dimostrato di avere carattere in più occasioni. Ce la giocheremo a viso aperto”.

