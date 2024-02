Home

Il Picchi cede in casa all’Atletico Maremma

18 Febbraio 2024

Livorno 18 febbraio 2024 – Il Picchi cede in casa all’Atletico Maremma

Sconfitta casalinga per lo Uappala Armando Picchi che cede 1-4 contro l’Atletico Maremma, alla terza vittoria consecutiva. Biancoamaranto ancora una volta falcidiati dalle assenze con i vari Pinna, Arapi, Bonsignori, Giusti e Falca indisponibili.

La partenza è tutta di marca ospite con Vettori che, lasciato solo in mezzo all’area, al 6’ non sbaglia e con un rigore in movimento fa 0-1. Al 13’ il raddoppio ospite arriva su sviluppi di calcio piazzato, con Forieri che è bravo ad approfittare di un errore della retroguardia labronica.

Il primo tempo si chiude sullo 0-2 con il Picchi che però fa intravedere buoni segnali. Al 51’ i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Carnieri, ma nonostante l’inferiorità numerica accorciano le distanze con Durante, abile a coordinarsi al volo e trovare l’angolo giusto. Il Picchi prova a spingersi in avanti per trovare il pareggio con tutte le sue forze, ma all’84’ è Coli a mettere dentro su cross dalla corsia opposta. Nel finale c’è spazio anche per il poker di Rodriguez in contropiede.

“Non abbiamo approcciato la partita nel modo giusto – commenta mister Mirco Brilli -. Sullo 0-2 abbiamo iniziato a giocare e affacciarci nella metà campo offensiva. Siamo stati bravi a dimezzare lo svantaggio nonostante l’inferiorità numerica, anche se poi non è bastato. Con cinque-sei giocatori titolari fuori diventa dura per qualsiasi squadra, per noi che abbiamo una rosa non troppo ampia diventa una montagna altissima da scalare. Serve un’inversione di tendenza, altrimenti è dura”.

