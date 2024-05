Home

Sport

Calcio

Il Picchi è salvo, giocherà nuovamente in promozione

Calcio

13 Maggio 2024

Il Picchi è salvo, giocherà nuovamente in promozione

Livorno 13 maggio 2024 – Il Picchi è salvo, giocherà nuovamente in promozione

Impresa compiuta. Lo Uappala Armando Picchi, dopo aver conquistato i playout con una splendida rincorsa nata con l’arrivo di mister Armando Traversa ed essersi guadagnata anche il fattore campo nello scontro diretto, batte 3-1 il Castiglioncello e il prossimo anno giocherà di nuovo in Promozione.

E’ c’è da dire che la partita non era iniziata per niente bene per i biancoamaranto, sotto all’8’ per un gol di Malta, bravo a risolvere una mischia davanti a Grassia. Un’occasionissima con Durante (miracolo di Barbetta) era stata la prima reazione del Picchi.

La svolta, però, è arrivata nella ripresa, precisamente al 53’ quando su lancio di Danieli, Barnini è stato atterrato da Pagliai, ultimo uomo. Espulso il numero 5 ospite e inferiorità numerica per i biancoblù. Il Picchi ha poi trovato il pari al 71’, con un bel destro da fuori di Pulina che ha infilato Barbetta, dopo che dall’altra parte Moscati si era divorato il colpo del ko sparando alto davanti a Grassia.

Dall’1-1 in poi c’è stata una sola squadra in campo e al 75’ ecco il bis: cross di Durante, colpo di testa di Barnini e 2-1. Castiglioncello stremato e Picchi che può chiudere la contesa con il gol di Durante all’80’. Destro secco e partita in ghiaccio. “E’ stata una partita giocata come l’avevamo preparata – esordisce mister Armando Traversa -. Abbiamo giocato per vincere e il gol iniziale di loro quasi ci ha avvantaggiati, sbloccandoci mentalmente. Avevo detto ai ragazzi che avevano l’occasione per dimostrare veramente chi sono e lo hanno fatto alla grande”.