Il Picchi lotta ma cede alla capolista San Miniato

Calcio

16 Gennaio 2024

Un buon Uappala Picchi Calcio deve arrendersi alla capolista San Miniato. In terra pisana i biancoamaranto disputano una gara ordinata e intensa, ma cadono sotto i colpi di Remedi e Langella.

Il vantaggio locale arriva intorno alla mezz’ora quando Lucarelli da destra trova la zuccata vincente di Remedi, mentre il raddoppio giunge allo scadere della prima frazione con Langella, abile a concretizzare un bell’assist di Demi.

Nella ripresa il Picchi sale di colpi e ha due ottime occasioni per riaprire la gara con Durante (bravo il portiere a chiudergli lo specchio) e Barnini che manca l’appuntamento vincente per un soffio.

“Abbiamo fatto una bella prova nonostante il risultato – commenta mister Mirco Brilli -. Non siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo creato, ma aver messo alle corde la capolista nel secondo tempo è un segnale importante. Se giochiamo tutte le partite così possiamo risalire alla grande”.

Uno snodo cruciale del campionato del Picchi andrà in scena mercoledì al Magona di Piombino. Si tratta infatti del recupero dell’ultima giornata del girone di andata, non disputata per maltempo. “E’ una scontro diretto e come tale i punti valgono doppio. Loro arrivano da una bella vittoria contro i Colli Marittimi, ma noi non possiamo permetterci errori altrimenti la classifica si complica in modo notevole. E’ una gara da non sbagliare”.

In foto il centrocampista Alessio Giusti, ancora una volta tra i migliori in campo. (Foto Novi | Uappala Picchi Calcio)

