20 Novembre 2023

Livorno 20 novembre 2023 – Il Picchi lotta ma cede in casa ai Colli Marittimi

Uno Uappala Picchi Calcio dai due volti non riesce a portare a casa punti dalla sfida interna contro i Colli Marittimi. A Banditella finisce 2-3 in una gara in cui i biancoamaranto hanno giocato un ottimo primo tempo nonostante il vantaggio iniziale degli ospiti al 6’ con un colpo di testa di Buselli. La reazione dei ragazzi di mister Brilli è stata immediata. Prima il palo esterno colpito da Falchini e poi la punizione vincente dello stesso attaccante che al 20’ ha fulminato Berrugi facendo 1-1. Il dominio del Picchi viene premiato al 40’ grazie a Giusti bravo a concludere una bella azione corale per il 2-1.

Nella ripresa il Picchi ha subito la chance del 3-1, ma il tiro di Barnini da ottima posizione finisce addosso a Berrugi.

Qui escono fuori gli ospiti che prendono in mano il pallino del gioco. Al 56’ su una palla persa a centrocampo dai biancoamarano, la transizione offensiva dei biancoblù ospiti vede un cross arretrato su cui si avventa Pellegrini che fa 2-2. Spingono ancora i Colli che trovano il 2-3 con un calcio di punizione di Zoppi al 72’.

Da lì in poi il Picchi non riesce più a reagire e l’appuntamento con il primo punto casalingo è ancora rimandato. “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo – le parole di mister Mirco Brilli -. La squadra ha tenuto bene il campo e creato occasioni da gol con continuità. Nella ripresa invece dopo l’occasione fallita del 3-1 ci siamo sgonfiati. Sono arrabbiato perché non esiste che ci sia una differenza così marcata a livello di prestazione tra un tempo e l’altro. Dovremo capire il motivo di questo calo, ma penso sia stato più mentale che fisico. Da chi è subentrato mi aspettavo di più”.

Neanche un attimo di respiro per il Picchi che mercoledì 22 sarà di scena alle 14.30 a San Miniato per la prima gara del triangolare valevole per il secondo turno di Coppa Italia contro il San Miniato Basso. Nel triangolare è inserito anche il Centro Storico Lebowski.

