Home

Sport

Calcio

Il Picchi sconfitto 0-4 dal Saline

Calcio

18 Ottobre 2023

Il Picchi sconfitto 0-4 dal Saline

Livorno 18 ottobre 2023 – Il Picchi sconfitto 0-4 dal Saline

Niente da fare per lo Uappala Picchi Calcio che non riesce a smuovere la classifica neanche nella gara interna contro il Saline.

A Banditella i ragazzi di mister Ciricosta passano per 0-4 in una partita in cui, soprattutto il primo tempo, il Picchi ha avuto occasioni importanti per andare a rete.

Dopo il vantaggio iniziale di Fabbri al 4’, i padroni di casa hanno colpito un palo con Falchini e sciupato un’occasione nitida con Giusti che si è visto murare il piazzato da Frongillo.

A fine primo tempo il gol di Passalacqua, bravo a sfruttare al meglio una palla filtrante, è stata una doccia gelata prima del riposo. L’ingresso di Matteoli ha dato nuove verve al Picchi che ha avuto una palla gol con Barnini, murato da Frongillo, prima di capitolare sotto i colpi di Braccini e Dell’Avversana.

“Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, poi come contro il San Miniato abbiamo subìto il raddoppio sul finire della prima frazione, un’ingenuità che ci ha tagliato le gambe – commenta mister Brilli -. Il 90% dei gol che abbiamo subìto vedono errori grossolani da parte nostra. Dobbiamo necessariamente limitare certe disattenzioni se vogliamo portare a casa punti”.

L’obiettivo in settimana è quello di recuperare l’infortunato Pinna per guardare alla trasferta in casa dell’Atletico Maremma.

“Fin qui ci siamo trovati davanti le big del campionato. La scorsa settimana ce la siamo giocata alla pari con la Sestese che poi si è imposta per 0-4 in casa dei Colli Marittimi. N

on è tutto da buttare e questo è il messaggio che voglio arrivi alla squadra. Dobbiamo resistere in questo momento difficile e nelle prossime sfide, contro squadre sulla carta più alla portata, servirà dimostrare di valere il campionato”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin