Il Picchi vince in casa del Lebowski 0-1

4 Marzo 2024

Livorno 4 marzo 2024 – Il Picchi vince in casa del Lebowski 0-1

Successo pesantissimo per lo Uappala Armando Picchi che vince 0-1 in terra fiorentina in casa del Centro Storico Lebowski.

A decidere l’incontro è una rete di Barnini che al 61’ è bravo a sfruttare uno splendido lancio di Giusti e mettere dentro col mancino sull’uscita del portiere avversario.

Barnini che già nel primo tempo era andato vicinissimo al gol in due occasioni, ma in entrambi i casi ci aveva pensato l’estremo difensore Pagani a negargli la gioia con due ottimi interventi. Nella prima frazione protagonista anche il Lebowski che ha poi tentato il tutto per tutto nel finale, ma Grassia con tre interventi decisivi ha salvato la porta livornese. “E’ una vittoria importante perché arrivata attraverso il gioco – spiega mister Armando Traversa -.

E’ stata una partita combattuta, divertente, con occasioni da entrambe le parti, ma la squadra ha giocato con la testa e con il cuore e si è meritata i tre punti. Nel finale siamo stati bravi a saper soffrire e Grassia è stato super”.

Con questo successo il Picchi aggancia di nuovo il treno playout, ma la stagione è ancora lunga. Certo, un blitz esterno di questo tipo può fare solo bene a Milianti e compagni. “Non era facile. In un ambiente caldo, insolito per queste categorie. Questo successo può farci capire una volta di più quanto sia importante il lavoro settimanale. Non abbiamo fatto niente, ma questi tre punti ci danno morale e sono uno stimolo per crederci sempre di più. E’ la dimostrazione che ce la giocheremo con tutti fino alla fine”.

In foto il portiere Alberto Grassia, decisivo con tre ottimi interventi nel finale. (Foto Novi | Uappala Picchi Calcio)

