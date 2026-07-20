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Cronaca

Il poeta Luciano Tribisonda vince la XX edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno”

Cronaca

20 Luglio 2026

Il poeta Luciano Tribisonda vince la XX edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno”

Livorno 20 luglio 2026 Il poeta Luciano Tribisonda vince la XX edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno”

La cerimonia di premiazione si è svolta il 18 luglio presso la splendida cornice del parco di Villa Trossi, storico luogo simbolo della cultura livornese.

Un importante riconoscimento per la poesia contemporanea: il poeta Luciano Tribisonda è il vincitore della XX edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno”, una delle manifestazioni culturali più significative dedicate alla poesia e alla narrativa breve.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 18 luglio a Livorno, alla presenza degli organizzatori, della giuria e degli autori premiati. Nel corso dell’evento Luciano Tribisonda ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la poesia “Torna in Grecia”, premiata dalla giuria per la profondità dei temi affrontati, la ricerca linguistica e la capacità di coniugare dimensione personale, memoria e riflessione universale.

Luciano Tribisonda, poeta originario di Reggio Calabria, ha pubblicato le raccolte “Lascia che il mare tutto consumi” (2021), “Parole fuori posto” (2024) e “Stelle dissidenti” (2026), quest’ultima pubblicata da Italic Pequod e proposta al Premio Strega Poesia 2026.

Il suo percorso letterario è stato accompagnato negli anni da riconoscimenti, segnalazioni e inserimenti in numerose antologie nazionali, con una ricerca poetica incentrata sul rapporto tra parola, memoria, identità e inquietudini del presente.

La vittoria al Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno” rappresenta un nuovo importante traguardo per l’autore e conferma il valore della manifestazione livornese nel panorama culturale italiano, capace di accogliere e valorizzare voci poetiche provenienti da diverse realtà del Paese.

In allegato: fotografia della cerimonia di premiazione presso il parco di Villa Trossi.