Il Poggibonsi punisce il Livorno. Poggibonsi-Livorno 1-0

23 Aprile 2023

Il Poggibonsi punisce il Livorno. Poggibonsi-Livorno 1-0

Livorno 23 aprile 2023 – Il Poggibonsi punisce il Livorno

Il Livorno viene punito dai padroni di casa del Poggibonsi e incassa un ko per uno a zero in trasferta.

Gli Amaranto si mangiano due opportunità per segnare; al 28’ a pochi passi dal portiere, El Bakhtaoui gli tira la palla addosso e la sfera viene respinta di piede spara da pochi passi addosso

al portiere che respinge di piede.

Dopo pochi minuti della ripresa il Livorno riprova a segnare, buona opportunità per Greselin che dopo che si trova anche lui a due passi dal portiere. Come El Bakhtaoui, anche Greselinspreca l’occasione tirando sul portiere

Il Poggibonsi à salvo per la seconda volta

El Bakhatoui e Greselin a due passi dalla rete tirano il pallone direttamente sul portiere del portiere

I padroni di casa reagiscono e al 46° Regoli su rovesciata lancia la palla sul palo più lontano, alle

spalle di Bagheria. E’ vantaggio Poggibonsi

Il Livorno prova a reagire, vengono inseriti Lucatti e Lo Faso ed escono El Bakhtaoui e Bruzzo. Lo Faso trova la via di farsi pericoloso ma viene murato da De Santis al momento della conclusione

Il Livorno regala ancora brividi ai tifosi del Poggibonsi, quando al 94° minuto di gioco tenta il pareggio con una deviazione di testa di Giuliani ma il portiere respinge di tuffo

POGGIBONSI – LIVORNO 1-0

POGGIBONSI (4-3-2-1):

Pacini; Morosi (53’ Marafioti), Gistri, De Santis, Tognetti (73’ Bellini); Camilli, Mazzolli, Muscas (67’ Chiti; Riccobono (78’Motti), Bigozzi (90’ Barbera); Regoli. A disp.: Bruni, Grassini, Di Paola, Polo.

All. Calderini.

LIVORNO (3-4-2-1):

Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni (50’Belli), Pecchia (66’ Bamba), Luci, Lucarelli 84’ Giuliani); Bruzzo (55’ LoFaso), Greselin; El Bakhtaoui (55’ Lucatti). A disp.: Fogli, Longo, Camara,

Russo. All. Collacchioni.

ARBITRO: Boaini di Pesaro. RETE:46’ Regoli.

NOTE: Ammoniti: Morosi (29’), Lorenzoni (45’); Mazzolli (59’), De Santis

(72’), Benassi (91’). Recuperi: 0+4’.