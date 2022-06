Home

7 Giugno 2022

Il Pomezia fa giocare il Livorno sotto il sole pomeridiano

Livorno 7 giugno 2022 – Il Pomezia fa giocare il Livorno sotto il sole pomeridiano

Finale di Eccellenza Play off nazionali, tra U.S Livorno e Pomezia, le due partite si giocheranno alle 16.30

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, nella giornata di ieri, aveva presentato una richiesta al Pomezia Calcio per trovare un accordo e disputare la partita di andata alle 20.30 o in alternativa alle 19, ma tale richiesta non è stata accolta dalla società.

Il fischio d’inizio alle 16.30 è stato stabilito dalla Lega nazionale dilettanti

Domenica 12 giugno ore 16.30 Stadio comunale Armando Picchi Livorno-Pomezia

Domenica 19 giugno ore 16.30 Stadio comunale Pomezia, Pomezia – Livorno

