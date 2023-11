Home

9 Novembre 2023

Il ponte provvisorio ai Tre Ponti sta prendendo forma (foto)

Livorno 9 novembre 2023 – Il ponte provvisorio ai Tre Ponti sta prendendo forma (foto)

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della foce dei Tre Ponti con la costruzione del nuovo ponte ad una arcata. Il ponte mobile che servirà per il transito dei veicoli sta prendendo forma. Appena sarà posizionato, inizieranno i lavori di demolizione del vecchio Tre Ponti

