31 Gennaio 2022

Il ponte Ugione è in sicurezza? Tutto regolare?

Livorno, 31 gennaio 2022

Ponte Ugione in via Firenze al confine tra Livorno e Stagno (frazione del Comune di Collesalvetti), un tratto di strada dimenticato.

Questa che si vede nella foto, è la situazione di pericolo in cui gli abitanti della frazione di Stagno sono costretti a subire ogni volta che si vogliono recare a piedi nella vicina area commerciale o in banca in via Pian di Rota nel Comune di Livorno

Qui possiamo vedere delle persone costrette a camminare in mezzo di strada ed una bisarca che si allarga per non passare troppo vicino ai pedoni

E’ un problema complesso che richiederebbe un programma condiviso tra Comuni diversi ed Anas per risolvere la situazione e purtroppo da anni il problema perdura.

Da quando per la sicurezza sono stati posizionati dei nuovi Guard rail, il marciapiede costeggiato ormai da una ringhiera arrugginita è letteralmente sparito.

Invece di costringere i residenti di Stagno a rischiare la vita, o a prendere l’auto per 20 metri di ponte; non sarebbe forse l’ora di sfruttare i fondi del PNRR e realizzare magari accanto al ponte esistente un passaggio in sicurezza per pedoni ed anche una pista ciclabile?

