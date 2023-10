Home

Il Pontino intitolerà la cantina a Nello D’Alesio

16 Ottobre 2023

Livorno 16 ottobre 2023 – La cantina del Pontino sarà intitolata a Nello D’Alesio

La Sezione Nautica Pontino San Marco sabato 28 ottobre intitolerà la Cantina a Nello D’Alesio, armatore livornese, dal cuore giallorosso, che con il suo lavoro e la sua passione ha fatto tanto per la nostra città.

Grazie al suo impegno e a quello del fratello Antonio, ha reso la D’Alesio Group, società fondata dal padre Gaetano, un vero e proprio punto di riferimento nel trasporto marittimo internazionale. Un’azienda che oggi, guidata dai figli e dai nipoti, porta la livornesità in tutto il mondo con una flotta di petroliere unica nel suo genere.

Nello si è spento all’inizio di quest’estate lasciando un vuoto enorme in tutti quelli che lo hanno conosciuto. E siamo certi che da lassù avrà esultato col suo solito calore per il secondo posto conquistato al Palio Marinaro dai nostri vogatori. Proprio per questo, per rendere omaggio all’uomo oltre che all’imprenditore, una delle prime volontà emerse dal nuovo direttivo della Sezione Nautica Pontino San Marco è stata quella di intitolare a Nello D’Alesio la Cantina, alla quale è sempre stato vicino con passione.

Un gesto semplice, ma dal profondo senso simbolico che rimarrà nel tempo e che servirà per tramandare il nome e la storia di Nello ai futuri vogatori che saliranno sul gozzo dell’Ilio Dario Barontini.

