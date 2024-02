Home

Il porto delle donne sbarca alla Camera dei Deputati, anche Anna Oxa all’inaugurazione

14 Febbraio 2024

Dal 19 al 23 febbraio nella sala del Cenacolo, complesso di Vicolo Valdina. Inaugurazione il 19 febbraio alle 16.30

Dal 19 al 23 febbraio, su iniziativa dell’On. Laura Boldrini la Camera dei Deputati ospiterà, presso la sala del Cenacolo, nel complesso di Vicolo Valdina, una mostra fotografica dedicata al lavoro femminile nei porti e nel comparto marittimo.

La mostra, con foto di Elena Cappanera, è parte integrante del Progetto “Il porto delle donne. Le donne nel settore portuale e marittimo, perché no?”

Ideato dall’assessore al Porto del Comune di Livorno Barbara Bonciani e promosso dall’Amministrazione comunale labronica con lo scopo di di far conoscere il lavoro svolto dalle donne in due settori strategici per il nostro Paese.I

l progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Internazionale RETE, con l’Università di Pisa, con il CNR Iris.

“Parliamo di settori in cui la componente femminile, oltre ad essere ancora sotto rappresentata, è spesso anche invisibile”, sottolinea l’assessore Bonciani”. “

Sappiamo che il lavoro portuale, come quello marittimo sono nati storicamente maschili. Da decenni i processi di innovazione tecnologica hanno modificato l’organizzazione e la modalità di lavoro rendendo pienamente accessibili questi lavori anche alle donne.

Tuttavia le donne in questi settori sono ancora poche: nel comparto marittimo non arrivano neanche al 2% della forza lavorativa mondiale, mentre nei porti costituiscono il 16% della forza lavoro globale.

Nel nostro Paese le donne che lavorano nei porti sono l’8% della forza lavoro complessiva. Il porto di Livorno, spiega ancora l’assessora al Porto Barbara Bonciani è uno dei porti che conta maggiori presenze femminili.

Qui le donne costituiscono il 10% della forza lavoro complessiva, superando la media nazionale.

Proprio da qui abbiamo deciso di partire per rendere visibili le lavoratrici che operano in questi comparti ad un pubblico ampio, far sentire la loro voce, la passione con cui vivono il loro lavoro, oltre alle loro capacità e competenze.

Con il Progetto si è voluto altresì facilitare un dibattito costruttivo fra gli addetti ai lavori al fine di favorire tutte le azioni necessarie a rimuovere gli ostacoli, soprattutto culturali che ancora oggi limitano l’accesso lavorativo delle donne in questi settori”.

Il Progetto nato a Livorno ha ricevuto il plauso di molte associazioni europee e nazionali, fra cui il sindacato europeo dei Trasporti ETF, l’Associazione europea dei Porti privati Feport, l’Associazione Europea dei Porti – ESPO e di altri soggetti presenti a livello europeo e nazionale.

A seguito del progetto di Livorno, sono stati avviati percorsi congressuali di discussione di carattere nazionale su questo tema e il porto di Trieste ha assunto le prime lavoratrici portuali. Il Progetto si configura così come un’azione positiva per favorire una maggiore presenza delle donne nel comparto marittimo e portuale.

La mostra fotografica sarà inaugurata il 19 febbraio alle 16.30 alla presenza del l’On. Laura Boldrini, del Sindaco di Livorno Luca Salvetti, dell’Assessore al porto del Comune di Livorno Barbara Bonciani .

Fra gli ospiti il Comandante dell’Accademia Navale di Livorno Contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, una delegazione di lavoratrici portuali e marittime e rappresentanti di varie associazioni.

Per l’occasione ha confermato la propria presenza anche la cantante Anna Oxa.

