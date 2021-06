Home

Cronaca

Il Porto di Livorno spinge sulla sicurezza degli ormeggi

Cronaca

26 Giugno 2021

Il Porto di Livorno spinge sulla sicurezza degli ormeggi

Messa in sicurezza Molo Italia

Livorno 26 giugno 2021

Il Porto di Livorno spinge sulla sicurezza degli ormeggi

Completati i lavori di posa in opera di nuovi parabordi sulla banchina n.42 del Molo Italia e sull’accosto 14 F in radice della sponda ovest della Darsena Toscana

Da oggi le navi potranno attraccare al Molo Italia in tutta tranquillità. La banchina n.42, sul lato nord, è infatti stata dotata di nuovi parabordi cilindrici di 1,6 metri di diametro per consentire l’ormeggio sicuro delle navi da crociera più grandi. E’ il primo accosto pubblico ad essere stato completamente messo a norma.

L’intervento fa parte di un appalto da 1,7 milioni di euro aggiudicato alla società Sviluppo Edile Forniture e Appalti Italia e consistente nella fornitura e posa in opera di 107 parabordi cilindrici e 10 parabordi angolari per la messa in sicurezza di tutti gli accosti pubblici del porto.

Nelle ultime ore si sono anche conclusi gli interventi di “ammodernamento” dei sistemi di difesa dell’accosto 14 F, alla radice della sponda ovest della Darsena Toscana.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin