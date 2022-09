Home

Sport

Calcio

Il prato del Magnozzi non porta fortuna al Livorno, la Sangiovese infligge due reti agli amaranto

Calcio

11 Settembre 2022

Il prato del Magnozzi non porta fortuna al Livorno, la Sangiovese infligge due reti agli amaranto

Livorno 11 settembre 2022 – Il prato del Magnozzi non porta fortuna al Livorno, la Sangiovese infligge due reti agli amaranto

L’Unione Sportiva Livorno 1915 cade sul campo del Magnozzi. Gli amaranto subiscono due reti nel secondo tempo dalla Sangiovese

Mentre nel il primo tempo i giocatori del Livorno mettevano in campo la loro superiorità tenendo sotto controllo le azioni avversarie e andando vicino al gol in due occasioni, purtroppo sfumate con due pali di Neri e Cretella; il secondo tempo è stato catastrofico.

E’ Migliorini che dopo essere entrato in campo ha realizzato la prima rete all’inizio del secondo tempo. Durante i 45 minuti della ripresa il Livorno non è riuscito a realizzare azioni di gioco concrete per trovare almeno un pareggio poi, al 51esimo il raddoppio grazie alla rete di Boix

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin