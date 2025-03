Home

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025 Il Prefetto di Livorno incontra la Confesercenti Provinciale di Livorno

Presso la sede della Prefettura di Livorno, si è svolto un importante incontro tra il Prefetto, dott. Giancarlo Dionisi, e i vertici della Confesercenti Provinciale di Livorno. L’incontro ha rappresentato un momento istituzionale significativo per il dialogo tra le autorità e l’associazione di categoria, volto a rafforzare la collaborazione e a individuare strategie comuni per sostenere il tessuto economico locale.

L’evento ha offerto l’opportunità di presentare ufficialmente il neo eletto Presidente della Confesercenti Provinciale, Fabio Tinti, accompagnato dal direttore provinciale Alessandro Ciapini. I partecipanti hanno espresso reciproca soddisfazione per il clima di confronto costruttivo e per la possibilità di approfondire tematiche rilevanti che riguardano il commercio cittadino.

Tra i temi principali affrontati durante l’incontro, grande attenzione è stata dedicata alla necessità di promuovere e sostenere il commercio di prossimità, considerato non solo un elemento vitale per l’economia locale, ma anche un presidio fondamentale per garantire la sicurezza contro la microcriminalità.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di valorizzare le attività commerciali locali come strumento per rafforzare il senso di comunità e ridurre i fenomeni di degrado urbano:

“ La sicurezza di una comunità – dichiara il Prefetto – non si esaurisce nell’azione delle forze di polizia: passa anche attraverso strade vive, vetrine accese, relazioni di prossimità. È per questo che le Istituzioni e le associazioni di categoria devono collaborare concretamente per sostenere il commercio locale, con progetti finanziati e misure che incentivino chi investe sul territorio. Dove c’è commercio, c’è presidio sociale, e dove c’è presidio, c’è più sicurezza.”

Un ulteriore punto di discussione ha riguardato la desertificazione commerciale, una problematica sempre più evidente che minaccia la vitalità delle vie cittadine.

“Contrastare la desertificazione commerciale – continua il Prefetto – è un obiettivo condiviso che richiede uno sforzo corale: servono strumenti concreti, risorse pubbliche e una visione comune tra Stato, enti locali e rappresentanze di categoria. Il commercio di vicinato è una ricchezza economica, ma anche un baluardo contro il degrado urbano e la microcriminalità. Sostenendolo, rafforziamo il tessuto sociale e la percezione di sicurezza nelle nostre città.”

È stato condiviso che siano necessari interventi mirati, supportati da risorse pubbliche, per contrastare il rischio di strade vuote e vetrine spente, al fine di preservare il dinamismo sociale ed economico della città.

L’incontro si è concluso con il rinnovato impegno da parte del Prefetto e della Confesercenti a lavorare congiuntamente per favorire lo sviluppo di un’economia locale più sicura, sostenibile e inclusiva, in grado di affrontare con determinazione le sfide del presente e del futuro.

