2 Dicembre 2025

Il Prefetto di Livorno visita il terminale FSRU Toscana

Livorno 2 novembre 2025 Il Prefetto di Livorno visita il terminale FSRU Toscana

Il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha visitato il Terminale di rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana.

La visita istituzionale si inserisce nell’ambito delle attività condotte dal Prefetto, che svolge il delicato ed importante compito di promuovere e consolidare le sinergie presenti sul territorio, a garanzia dei diritti, della sicurezza e del benessere dei cittadini.Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha potuto approfondire il funzionamento dell’infrastruttura, le procedure adottate in materia di sicurezza e tutela ambientale, unitamente al ruolo strategico che il Terminale riveste nell’approvvigionamento energetico nazionale.Giancarlo Dionisi, Prefetto di Livorno, ha dichiarato: “La visita mi ha davvero permesso di rendermi conto, direttamente e senza filtri, dell’altissimo livello di professionalità e della qualità gestionale che caratterizzano il Terminale FSRU Toscana. Siamo di fronte a un’infrastruttura che rappresenta una delle opere di maggiore interesse nazionale per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, e vederla in funzione conferma quanto questo investimento per il nostro Paese sia strategico, moderno e pienamente efficace. Colpisce subito la capacità del Terminale di garantire all’Italia una diversificazione reale delle fonti, accogliendo GNL proveniente da un numero significativo di Paesi come Stati Uniti, Algeria, Nigeria e Congo, rafforzando così l’autonomia energetica e la resilienza del sistema in un contesto internazionale sempre più complesso.

Un’infrastruttura come questa amplia concretamente la gamma energetica a disposizione del Paese: il GNL, facilmente trasportabile e con emissioni ridotte rispetto ad altri combustibili fossili, rappresenta una risorsa essenziale per una transizione energetica equilibrata e basata su tecnologie mature e affidabili.

Ho apprezzato molto anche il valore attribuito alla sicurezza: qui non è un obbligo formale, ma un tratto identitario dell’azienda. Dalla manutenzione preventiva alla formazione continua, dall’impiego di tecnologie avanzate al coinvolgimento di tutto il personale, emerge chiaramente una cultura della sicurezza che tutela i lavoratori, il territorio e l’ambiente in ogni fase delle operazioni. È altrettanto evidente il forte impatto socioeconomico che questa realtà ha sul territorio: parliamo di occupazione stabile e qualificata e di un indotto stimato in circa 600 milioni di euro, un contributo concreto allo sviluppo locale che testimonia come grandi opere di questo tipo possano integrarsi positivamente con la comunità e generare valore nel lungo periodo. Ho trovato significativo anche l’impegno sulla sostenibilità e sulla trasparenza, che si traduce in monitoraggi ambientali costanti, nell’adozione delle migliori tecnologie disponibili e nella rendicontazione attraverso strumenti come il Bilancio di Sostenibilità, costruendo un rapporto di piena fiducia con il territorio. Posso dire, in conclusione, che siamo davvero di fronte a un’eccellenza industriale nazionale: un’infrastruttura che funziona, che garantisce sicurezza, sostenibilità e sviluppo e che rappresenta un investimento lungimirante per il futuro energetico dell’Italia”.“La visita del Prefetto Dionisi al Terminale rappresenta un segnale di grande attenzione verso il nostro lavoro” ha dichiarato Giovanni Giorgi, Amministratore Delegato di OLT Offshore LNG Toscana. “Siamo orgogliosi di poter mostrare da vicino l’impegno quotidiano con cui garantiamo operazioni efficienti, sicure e pienamente integrate nel territorio, nel rispetto delle normative e con il massimo livello di trasparenza verso le istituzioni e la comunità locale”.

