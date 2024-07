Home

26 Luglio 2024

Livorno 26 luglio 2024 – Il Prefetto Dionisi in visita ai carabinieri

Il Prefetto di Livorno, Dott. Giancarlo Dionisi, si è recato in visita presso il comando Provinciale dei Carabinieri. Accolto dal Comandante, Col. Piercarmine Sica, il Prefetto ha incontrato i comandanti di tutte le articolazioni dell’Arma operanti in provincia. Per l’Arma territoriale erano presenti i comandanti delle quattro Compagnie ed i comandanti del Nucleo Investigativo ed Informativo nonché una rappresentanza dell’Ufficio Comando; erano altresì presenti i comandanti dei comparti di specialità della Benemerita impegnati nella tutela dell’ambiente, della salute pubblica e dei lavoratori nonché nel contrasto all’eversione ed alla criminalità organizzata.

Il Prefetto, nel presentarsi, ha tenuto a salutare, per il tramite dei comandanti, i carabinieri della provincia labronica, ringraziandoli per la continua opera di vicinanza alla cittadinanza nell’ottica della “sicurezza percepita”, auspicando la prosecuzione della proficua collaborazione tra l’Arma e la Prefettura.

Al termine del breve ma significativo incontro, il Colonnello Sica ha ringraziato il Prefetto della visita omaggiandolo del crest del Comando Provinciale.