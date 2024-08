Home

Attualità

Il Prefetto Dionisi incontra il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in Prefettura

Attualità

7 Agosto 2024

Il Prefetto Dionisi incontra il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in Prefettura

Livorno 7 agosto 2024 – Il Prefetto Dionisi incontra il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in Prefettura

Questa mattina il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi ha accolto in Prefettura il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nel corso del cordiale colloquio è stata esaminata la situazione complessiva della provincia, con particolare riferimento agli sviluppi degli insediamenti industriali, delle infrastrutture collegate anche alle potenzialità dei porti, come luogo di raccordo tra il trasporto via mare e quello via terra verso il centro della Toscana, nonché agli investimenti già stanziati per lo scalo portuale labronico, come struttura fondamentale per favorire e incrementare i collegamenti con il centro e nord Europa.

Il Prefetto ha dichiarato:

“Con il Presidente Giani abbiamo approfondito una serie di temi economici, sociali e occupazionali che riguardano Livorno e la sua provincia, in un’ottica di rilancio produttivo tale da generare benessere per l’intera comunità territoriale.” Ha poi proseguito: “Ho riscontrato grande disponibilità nel lavorare in sinergia al fine di migliorare efficacemente infrastrutture e servizi, veri e propri capisaldi di una crescita economica sana, sostenibile e assolutamente equa ed equilibrata verso tutti gli stati sociali.”

E riguardo i temi chiave del territorio del Comune di Livorno il Prefetto ha evidenziato che: “In particolare, abbiamo convenuto sulla necessità di migliorare sempre di più il trasporto merci del Porto di Livorno, attraverso il rafforzamento del ruolo della intermodalità e, quindi, della rete infrastrutturale logistica composta dalla integrazione delle diverse reti di trasporto.

Oggi questa rete deve funzionare meglio attraverso il miglioramento delle capacità operative degli snodi, proprio in virtù delle esigenze di mobilità delle merci in evidente crescita.

Con il Presidente abbiamo concordato, quindi, sulla necessità di incentivare una nuova strategia di mobilità sostenibile, intelligente e resiliente, che passi, ineludibilmente, attraverso il rafforzamento dei collegamenti tra il Porto di Livorno e l’Interporto Vespucci di Guasticce.”

Inoltre, il Prefetto ha avuto modo di approfondire con il Presidente Giani anche i progetti per gli ulteriori Comuni della provincia sottolineando, in particolare, che:“Altrettanto importanti i temi riguardanti Piombino e le strategie industriali di quella zona, dove con il Presidente abbiamo deciso di lavorare insieme per creare la necessaria sinergia con il Ministro Urso, che sta prendendo concretamente a cuore la questione e che ringrazio anche per questo.”

Anche sul collegamento con tutti i Comuni delle Isole il Prefetto ha, infine, dichiarato che:”Si è poi parlato anche della continuità territoriale con l’Isola d’Elba, dove con il Presidente esiste una univocità di vedute e di intenti, sia per la gara unica che per prendersi tutto il tempo necessario per far fronte alle sacrosante esigenze delle comunità coinvolte, delle maestranze e delle compagnie interessate a realizzare il servizio. Fondamentale sarà, anche, l’interlocuzione che con il Presidente avremo con l’attuale gestore del servizio, con cui deve esistere una comunicazione chiara e franca.”

Durante l’incontro il Presidente Giani ha espresso grande apprezzamento al Prefetto Dionisi per la tempestività con cui ha preso a cuore le tematiche centrali del territorio livornese a soli 20 giorni dall’insediamento, evidenziando che le istituzioni, Regione, Prefettura e Comuni sono in sinergia con gli obiettivi dello sviluppo del territorio, la garanzia del lavoro e la valorizzazione delle risorse dell’intera Regione Toscana.

E’ intervenuto anche il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha partecipato tutti dei sentimenti di grande stima verso il Prefetto Dionisi, dichiarando che ha già colto le tematiche fondamentali del territorio e che si è attivato immediatamente con grande impegno.