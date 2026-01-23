Home

23 Gennaio 2026

Il Prefetto visita il Conservatorio Mascagni

Livorno 23 gennaio 2026 Il Prefetto visita il Conservatorio Mascagni

Il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha fatto visita al Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni”, a seguito dell’invito rivoltogli dal Presidente del Conservatorio Emanuele Rossi in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, svoltasi lo scorso 14 novembre nel Palazzo della Prefettura.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte il Presidente Emanuele Rossi, il Direttore Federico Rovini e il Direttore amministrativo Marco Menicagli, il Prefetto ha voluto approfondire le principali attività del Conservatorio di interesse per la città e per il territorio.

Sono stati illustrati, in particolare, i lavori conseguenti all’acquisto del Teatro Lazzeri, il progetto di ristrutturazione del terzo piano di Palazzo della Gherardesca, le attività didattiche e le numerose manifestazioni artistiche rivolte alla cittadinanza, nonché la situazione economica dell’Istituto a seguito del recente passaggio allo Stato.

Il Prefetto Dionisi ha espresso grande attenzione e apprezzamento per il ruolo svolto dal Conservatorio Mascagni, ribadendone l’importanza quale unica istituzione universitaria della città di Livorno, riconoscendone l’eccellenza formativa e culturale e offrendo la propria disponibilità a contribuire a una più ampia conoscenza del Conservatorio presso le diverse realtà del territorio.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto Dionisi ha inoltre sottolineato come il mantenimento e l’ulteriore incremento dei livelli di eccellenza raggiunti dal Conservatorio Mascagni richiedano un sostegno economico costante e condiviso. In tale prospettiva, il Prefetto ha rivolto un appello alle istituzioni locali e al mondo dell’imprenditoria, anche marittima e portuale, affinché continuino a investire in una realtà che rappresenta un patrimonio culturale e formativo di assoluto rilievo per la città e per l’intero territorio.

Il Prefetto ha quindi annunciato che a breve avvierà le necessarie interlocuzioni con i soggetti istituzionali ed economici interessati, evidenziando come la valorizzazione del Conservatorio Mascagni sia fondamentale non solo per consolidarne l’offerta di alta formazione musicale, ma anche per incentivare e ampliare l’offerta formativa di base rivolta ai giovani e ai più piccoli, contribuendo così alla crescita culturale e sociale della comunità livornese.

Il Presidente Rossi e il Direttore Rovini hanno ringraziato il Prefetto, a nome di tutta la comunità del Conservatorio, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate, confermando inoltre la piena adesione degli studenti del Mascagni alla partecipazione alle celebrazioni della Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno, come già avvenuto lo scorso anno.

A conclusione dell’incontro, la studentessa Sophia Rizzo, brillante pianista del Conservatorio, ha offerto all’ospite un breve e apprezzato momento musicale.

In copertina foto scattata in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026: il Prefetto Dionisi, il Presidente Rossi e il Direttore Rovini sono in compagnia di alcuni studenti del Conservatorio.

