2 Settembre 2025

Il premio Capperuccio al chirurgo di guerra Giuseppe Soriani di Medici senza Frontiere

Livorno, 2 settembre 2025

Domani, mercoledì 3 settembre alle ore 11.30 nella sala Cerimonie di Palazzo Comunale il medico livornese Giuseppe Soriani, chirurgo di guerra di “Medici senza Frontiere”, in prima linea da 25 anni in tutto il mondo, riceverà il Premio Capperuccio, prestigioso riconoscimento istituito dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, assegnato ogni anno a persone o istituzioni che, nell’ambito delle proprie attività e competenze, hanno reso il massimo lustro alla città di Livorno ed il massimo contributo alla sua valorizzazione.

I soci del Lions Club Livorno Porto Mediceo e del Club satellite Livorno Meloria hanno deciso di assegnare il Capperuccio a Giuseppe Soriani “per l’alto valore umano e professionale dimostrato nell’esercizio della propria missione sul fronte di guerra.

Con profondo senso del dovere, spirito di sacrificio e incrollabile dedizione alla vita, ha prestato soccorso in condizioni estreme, offrendo cure e sostegno ai civili colpiti dalla brutalità del conflitto.

La sua opera, condotta con competenza, umanità e coraggio, rappresenta un esempio luminoso di ciò che significa essere al servizio del prossimo, anche a rischio della propria incolumità, esprimendo vivamente i valori fondanti della società umana: solidarietà, impegno civico, sensibilità verso chi soffre”.

Con queste motivazioni il Past President del Lions Club Livorno Porto Mediceo, Roberto Diddi, consegnerà, insieme al sindaco Luca Salvetti, l’importante riconoscimento.

Giuseppe Soriani, classe 1964, figlio di Pier Giovanni, storico primario di chirurgia dell’ospedale di viale Alfieri, si è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Pisa e ha conseguito la specializzazione in chirurgia d’urgenza e di Pronto Soccorso all’Università degli Studi di Modena. Da 25 anni è in prima linea in tutto il mondo come chirurgo di guerra per “Medici Senza Frontiere”, ed ha operato anche con “Croce Rossa” ed “Emergency”. Libia, Iraq, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Siria, Palestina, Yemen sono alcune delle zone di conflitto dove ha operato Giuseppe Soriani.

