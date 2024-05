Home

Cronaca

Il Premio Capperuccio all’oncologo Pier Francesco Ferrucci

Cronaca

15 Maggio 2024

Il Premio Capperuccio all’oncologo Pier Francesco Ferrucci

Livorno 15 maggio 2024 – Il Premio Capperuccio all’oncologo Pier Francesco Ferrucci

Venerdì 17 maggio alle ore 12 nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale il livornese Pier Francesco Ferrucci, Direttore del Dipartimento Interpresidio di Oncologia e Direttore di Struttura Complessa di Oncologia all’ospedale San Giuseppe di Milano riceverà il Premio Capperuccio, prestigioso riconoscimento istituito dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, assegnato ogni anno a persone o istituzioni che, nell’ambito delle proprie attività e competenze, hanno reso il massimo lustro alla città di Livorno ed il massimo contributo alla sua valorizzazione.

I soci del Lions Club Livorno Porto mediceo e del Club satellite Livorno Meloria hanno deciso di assegnare il Capperuccio all’oncologo livornese quale “riconoscimento della sua illuminata competenza professionale e grande sensibilità al servizio della comunità. Per avere fatto delle parole ‘cura’ e ‘umanità’ il centro della sua missione di medico. Per la sua costante partecipazione al progresso del sapere scientifico, protagonista solerte della quotidiana ‘sfida’ per la vita”.

L’importante riconoscimento sarà consegnato nel corso di una cerimonia dall’attuale presidente del Lions Club Livorno Porto mediceo, Michele Zanotti insieme al sindaco di Livorno.

Pier Francesco Ferrucci, classe 1964, si è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Pisa e ha conseguito la specializzazione in oncologia all’Università di Perugia. Si è dedicato alla ricerca su melanoma e tumori cutanei, sull’immunologia e l’immunoterapia, sulla terapia a target molecolare e sull’oncologia di precisione. Fondatore e Direttore Scientifico della Fondazione “Grazia Focacci” Onlus per la ricerca sul cancro, il supporto dei pazienti e delle loro famiglie; vanta anche numerose collaborazioni con società scientifiche.

Il Premio Capperuccio all’oncologo Pier Francesco Ferrucci