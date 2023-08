Home

Eventi

Effetto Venezia

Il Premio Oscar Nicola Piovani a Effetto Venezia

Effetto Venezia

4 Agosto 2023

Il Premio Oscar Nicola Piovani a Effetto Venezia

Livorno 4 agosto 2023 – Il Premio Oscar Nicola Piovani a Effetto Venezia

In questa edizione di Effetto Venezia dedicata al cinema, che dal 2 al 6 agosto vede tantissimi artisti e personalità del mondo della settima arte protagonisti a Livorno, tra le vie affacciate sui canali del suggestivo quartiere che dà nome alla kermesse, non poteva mancare la presenza della massima onorificenza del Cinema: il premio Oscar.

Sul palcoscenico nel suggestivo scenario della Fortezza nuova, sabato 5 agosto alle ore 22, il grande musicista e direttore d’orchestra NICOLA PIOVANI; premio Oscar 1999 per le musiche de La vita bella, sarà protagonista con “La musica è pericolosa – Concertato”; un evento presentato in collaborazione tra Effetto Venezia e Mascagni Festival, i due principali eventi dell’estate livornese.

Lo spettacolo è un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica.

A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà; Nicola Piovani racconta al pubblico il senso dei frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di Fabrizio De André; Federico Fellini; Nanni Moretti; di registi spagnoli, francesi, olandesi, per cinema, teatro, televisione, cantanti, strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di altri più noti, riarrangiati per l’occasione.

Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può più comunicare.

I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Milo Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.

In scena col maestro al pianoforte ci saranno Marina Cesari (Sax, Clarinetto); Sergio Colicchio (tastiere, fisarmonica); Pasquale Filastò (violoncello, chitarra, mandoloncello); Vittorino Naso (batteria, percussioni); Marco Loddo (contrabbasso).

Ingresso libero

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin