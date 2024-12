Il presidente Giani in visita al cantiere della nuova Casa di Comunità di Collesalvetti

Home

27 Dicembre 2024

Oggi, 27 dicembre, il presidente Eugenio Giani, la direzione della ASL Toscana nord ovest, la sindaca di Collesalvetti, Sara Poli e la responsabile di zona Cinzia Porrà, hanno fatto il punto sull’avanzamento dei lavori della Casa di Comunità Spoke e, più in generale, sui progetti PNRR di Livorno. “Qui a Collesalvetti i lavori stanno proseguendo regolarmente e si stima che termineranno a maggio 2025 – afferma la Sindaca Sara Poli – la Casa di Comunità è progetto importante per la comunità e per la sanità territoriale che si aggiunge al presidio di Stagno”. “Un investimento complessivo da 1 milione e 285 mila euro consente di costruire una struttura di 400metri quadrati, su un solo piano, destinati all’assistenza medica, infermieristica e alla presa in carico dei bisogni socio sanitari. – Sottolinea Letizia Casani, direttrice della Asl Toscana nord ovest. La nuova casa di comunità sorgerà in via Armando Picchi su un’area di proprietà comunale concessa gratuitamente dal Comune di Collesalvetti per 99 anni all’ASL Toscana nord ovest. I lavori stanno proseguendo regolarmente così presto il territorio di Collesalvetti potrà avere un presidio importante per la cittadinanza”.

“Ho voluto verificare di persona – ha dichiarato Eugenio Giani – lo stato dei lavori di questo importante progetto. Un nuovo punto sanitario per il territorio. In questi giorni sto monitorando i 77 cantieri delle Case di Comunità che rivoluzioneranno il Sistema Sanitario Toscano, infatti con i PIR e la presenza dei medici di famiglia l’assistenza sarà più vicina ai cittadini e, certamente, saranno alleggeriti i pronto soccorso. Voglio ringraziare la ASL e il Comune per il lavoro fatto”.

La Casa di Comunitá sarà aperta 6 giorni su 7, per 12 ore al giorno, mettendo a disposizione dei cittadini equipe multiprofessionali costituite da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, infermieri di famiglia e di comunità. Tra i servizi sono previsti anche il Punto unico di accesso (Pua), i servizi ambulatoriali per le patologie ad alta prevalenza, il sistema integrato di prenotazione collegato al Cup aziendale. La nuova Casa di Comunità permetterà un importante arricchimento degli spazi destinati ai servizi sanitari con possibilità di ulteriore apertura alle famiglie e al territorio mediante la telemedicina, l’assistenza domiciliare, l’integrazione con i servizi socio-sanitari già esistenti el’individuazione di uno spazio dedicato al processo partecipativo di associazioni e cittadini per una migliore adesione e rispondenza ai bisogni dell’utenza che insiste su questo territorio. Il comune di Collesalvetti si conferma, quindi, come uno snodo fondamentale del territorio. Proprio a Stagno è stata aperta la prima Casa della Salute con la presenza attiva e partecipe dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e fin da subito è stato istituito l’infermiere di famiglia e di comunità, un servizio che permette di assicurare la corretta prossimità ai cittadini.

Oltre alla Casa di Comunità di Collesalvetti, nell’ambito livornese, sono in corso i lavori finanziati dal PNRR o da fondi dell’edilizia sanitaria pubblica (ex articolo 20 Legge 67/88) o da fondi regionali e aziendali per la ristrutturazione o costruzione di altri presidi sanitari per un totale di oltre 25 milioni e 700 mila euro.

