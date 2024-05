Home

Il progetto Citizen Art raccontato al pubblico

14 Maggio 2024

Livorno 14 maggio 2024 – Il progetto Citizen Art raccontato al pubblico

Lo scorso sabato 11 maggio si è tenuto l’incontro conclusivo del progetto “Citizen Art – Il valore della cittadinanza attiva attraverso la street art” che ha permesso la realizzazione dell’opera “Per la libertà” dell’artista Lucamaleonte e la creazione della parete legale in Via del Vecchio Lazzaretto, presso il The Cage Theatre.

L’opera rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato nel 2023 che ha coinvolto un gruppo di giovani in una serie di appuntamenti formativi ed esperienziali, volti a rafforzare le competenze di cittadinanza attiva attraverso l’arte di strada.

La formazione sulle tecniche di street art, la condivisione di significati e lo scambio tra i giovani sono state infatti occasioni preziose per promuovere una riflessione, individuale e collettiva, sul contributo che ciascuno può portare nella cura del bene comune e sull’importanza di poter partecipare attivamente allo spazio pubblico, nel rispetto dei luoghi e di chi li abita.

Il progetto nasce dalla convinzione che il linguaggio visuale della street art sia non solo un mezzo fondamentale di espressione individuale ma anche uno strumento prezioso di rigenerazione urbana, capace di facilitare le connessioni con le nuove generazioni e permettere loro di riscoprire il valore del collettivo, attraverso la progettazione di interventi artistici condivisi.

All’evento conclusivo hanno partecipato la Dott.ssa Masotti e la Dott.ssa Taddei dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, la Dott.ssa Amendolea dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna e le referenti della Cooperativa LINC affidataria della realizzazione del progetto,

Lucrezia Ferrà e Veronica Cornaggia.

“Citizen Art” è finanziato dal Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria e promosso dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, in collaborazione con LINC scs e l’associazione Murali, Diamo colore alla città. Inoltre il progetto ha avuto la compartecipazione del Comune di Livorno, il sostegno dall’Associazione Culturale The Cage e il supporto tecnico di Sikkens Colour, Non solo Bagno e Villa Liburnia