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Cronaca

Il progetto “Guido” continua a crescere: una nuova opportunità di lavoro e inclusione grazie a Fondazione Livorno

Cronaca

31 Luglio 2026

Il progetto “Guido” continua a crescere: una nuova opportunità di lavoro e inclusione grazie a Fondazione Livorno

LIVORNO 31 agosto 2026

Un posto di lavoro che diventa anche un’occasione di autonomia, inclusione e servizio alla comunità. È questo lo spirito del progetto “Guido”, promosso da In Associazione APS con il contributo di Fondazione Livorno, che anche nel 2026 prosegue il proprio percorso a sostegno delle persone con disabilità.

Grazie al sostegno della Fondazione, lo scorso aprile è stato avviato un nuovo inserimento lavorativo con un contratto a tempo determinato della durata di un anno. Protagonista dell’iniziativa è una persona con invalidità, già in possesso della patente speciale di categoria B, conseguita attraverso il servizio di scuola guida dedicato ai soggetti con disabilità promosso dalla stessa associazione.

L’assunzione rappresenta un nuovo tassello di un progetto che negli anni ha saputo coniugare formazione, autonomia e inclusione sociale, ampliando il gruppo degli autisti – dipendenti e volontari – impegnati quotidianamente nel servizio di social taxi destinato alle persone con diverse forme di disabilità.

Ma il valore aggiunto del progetto “Guido” va oltre il semplice servizio di trasporto. Il modello organizzativo ideato dall’associazione punta infatti sulla collaborazione tra persone con fragilità diverse, trasformandole in una risorsa reciproca.

Accanto all’autista con disabilità motoria opera infatti un assistente definito “fragile”, ma dotato di importanti capacità relazionali e operative, che accompagna e assiste gli utenti durante il tragitto, contribuendo a rendere ogni spostamento un’esperienza di accoglienza, vicinanza e supporto.

Un approccio innovativo che mette al centro la persona e dimostra come l’inclusione possa nascere dalla valorizzazione delle competenze, piuttosto che dai limiti.

L’obiettivo del progetto è infatti quello di favorire il reinserimento lavorativo di persone con disabilità che conservano capacità professionali e relazionali significative, offrendo loro la possibilità di tornare a svolgere un ruolo attivo nella società e, allo stesso tempo, di mettere la propria esperienza al servizio degli altri.

Il contributo di Fondazione Livorno consente così di dare continuità a un’iniziativa che negli anni si è trasformata in un esempio concreto di inclusione sociale, dimostrando come lavoro, autonomia e solidarietà possano procedere insieme, generando benefici non solo per chi viene assunto, ma per l’intera comunità.