20 Gennaio 2023

Il programma delle gare di rugby in programma a Livorno e a Stagno nel fine settimana

Livorno 20 gennaio 2023 – Il programma delle gare di rugby in programma a Livorno e a Stagno nel fine settimana

Si riapre domenica 22 gennaio, dopo cinque settimane di sosta, il sipario sui campionati di A e di B di rugby. Alle 14:30, sul prato amico del ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri, nel quadro dell’11° giornata, ultima di andata, di A, girone 3 – il raggruppamento del centro sud -, l’Unicusano Livorno Rugby ospiterà la Primavera Roma. I biancoverdi, al cospetto della formazione sesta in classifica, andranno a caccia di punti preziosi in ottica salvezza. Giocherà fuori casa, sempre alle 14:30, nel girone 2 – il raggruppamento del centro Italia – di serie B – la LundaX Lions Amaranto, di scena a Imola. Gara particolarmente delicata nella lotta per evitare la retrocessione in C.

Impegni interni, sabato, rispettivamente al ‘Maneo’ di via Settembrini alle 16:00 e al ‘Priami’ di Stagno alle 16:30, per le squadre under 15 dell’Unicusano Livorno Rugby e della LundaX Lions Amaranto, contro i pari età del Rosignano e del Valdelsa Colle. Simpatico raggruppamento riservato a nove squadre under 11, alle 10:00 di domenica, al ‘Priami’ (evento ospitato dalla LundaX Lions Amaranto). Alle 14:00 di sabato, sul sintetico del ‘Soriani’ posto all’interno dell’istituto penitenziario de ‘Le Sughere’, gara valida per il campionato Old tra le Pecore Nere e gli Allupins Prato

