Rugby

26 Gennaio 2023

Livorno 27 gennaio 2023 – Il programma delle gare di rugby in programma a Livorno e a Stagno nel weekend del 28-29 gennaio

L’Unicusano Livorno Rugby, che figura all’ottavo in classifica insieme al Perugia, a quota 13, ospiterà domenica alle 14:30 sul prato del ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri il Centumcellae Civitavecchia, settimo a quota 17. Si preannuncia un incontro equilibrato. In palio punti pesanti in proiezione salvezza. In contemporanea, altre due squadre del girone 3 di serie A, in lotta per non retrocedere, si affronteranno: a Roma è in programma la sfida tra i locali della Villa Pamphili (penultima a quota 8) ed il Perugia. Riposo per la Napoli/Afragola, ultima a quota 5.

Riposo anche per la LundaX Lions Amaranto nel campionato di B, girone 2, che pure propone la prima di ritorno.

Solo due le formazioni giovanili livornesi saranno domenica impegnate in casa.

Alle 11:00 sul terreno amico ‘Emo Priami’ di Stagno, la LundaX Lions Amaranto ospiterà il Vasari Arezzo, mentre alle 14:30 sul sintetico ardenzino ‘Giovanni Maneo’ di via Settembrini, l’Unicusano Livorno Rugby riceverà la visita del Pesaro.

