Home

Sport

Rugby

Il programma delle partite di rugby a Livorno e a Stagno nel fine settimana 18 e 19 febbraio

Rugby

17 Febbraio 2023

Il programma delle partite di rugby a Livorno e a Stagno nel fine settimana 18 e 19 febbraio

Livorno 17 febbraio 2023 – Il programma delle partite di rugby a Livorno e a Stagno nel fine settimana 18 e 19 febbraio

È intensissimo il programma di partite di rugby in programma nel fine settimana a Livorno e a Stagno. Per il campionato di A, domenica 19 alle 14:00, sul ‘Montano’ di via dei Pensieri, l’Unicusano Livorno Rugby ospiterà l’Avezzano; sempre domenica, ma alle 14:30 sul ‘Priami’ di via Marx a Stagno, la LundaX Lions Amaranto riceverà la visita del Florentia.

In ordine cronologico, ecco tutte le gare. Alle 14:00 di sabato, sul terreno ‘Soriani’ posto all’interno dell’istituto penitenziario ‘Le Sughere’, per il campionato Old, partita tra le Pecore Nere e gli Allupins Prato. Alle 16:00 di sabato, al ‘Priami’, gara under 15 tra la LundaX Lions Amaranto e i Titani Viareggio. Sempre alle 16:00 di sabato, al ‘Maneo’ di via Settembrini, raggruppamento under 11 con otto squadre di categoria, organizzato ed ospitato dall’Unicusano Livorno Rugby. Domenica alle 10:00 al ‘Montano’ raggruppamento under 7 ospitato dall’Unicusano Livorno Rugby, con undici squadre di categoria. Alle 11:00 sul ‘Priami’, partita under 17 tra la LundaX Lions Amaranto e il Valdinievole. Alle 13:30, sul ‘Maneo’, partita under 17 tra la l’Unicusano Livorno Rugby e il Piacenza. Alle 14:00 sul ‘Priami’, per la serie B, sfida LundaX Lions Amaranto – Florentia. Alle 14:30 sul ‘Montano’, per la serie A, gara Unicusano Livorno Rugby – Avezzano.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin