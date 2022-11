Home

Sport

Rugby

Il programma delle partite di rugby a Livorno e Stagno nel fine settimana

Rugby

4 Novembre 2022

Il programma delle partite di rugby a Livorno e Stagno nel fine settimana

Livorno 4 novembre 2022

In questo fine settimana, il campionato di rugby di serie A osserva un turno di riposo.

Ne approfittano Perugia e Villa Pamphili Roma per recuperare, nel pomeriggio di domenica, la partita valida per la prima giornata del girone 3 non disputata lo scorso 2 ottobre.

Il Livorno Rugby ospiterà, domenica 13, alle 15:00 proprio la formazione capitolina della Villa Pamphili, una diretta concorrente della lotta per non retrocedere.

Nel quadro della 5° giornata di B, girone 2, durissima trasferta per i Lions Amaranto Livorno, che domenica alle 14. 30, renderà visita al Modena, squadra che ha sempre vinto nelle prime quattro fatiche e che figura al secondo posto in classifica, con una lunghezza di ritardo dal Viadana cadetto.

Sabato alle 14. 00 al Plebiscito di Padova, si giocherà il test match Italia – Samoa; nelle fila azzurre troverà spazio – partendo dalla panchina – Gianmarco Lucchesi, il fortissimo tallonatore livornese del Benetton Treviso, rugbisticamente nato e cresciuto nei Lions Amaranto.

L’unico evento rugbistico in programma nel fine settimana tra Livorno e Stagno è relativo al raggruppamento under 11 in agenda sabato alle 16. 00 al ‘Montano’ di via dei Pensieri.

La kermesse, ospitata dal Livorno Rugby, coinvolge otto squadre toscane della categoria.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin