Il programma delle partite di rugby a Livorno e Stagno nel fine settimana

18 Novembre 2022

Livorno 18 novembre 2022

In A, è in programma domenica alle 14:30 la 7° giornata: turno di riposo, nel girone 3, per l’Unicusano Livorno Rugby, che tornerà in campo domenica 27 novembre per render visita al Perugia.

Gioca regolarmente, in B, sempre alle 14:30, per la 6° giornata del girone 2, la LundaX Lions Amaranto Livorno che ospiterà, sul prato del ‘Priami’ di Stagno il CUS Siena. Si tratta di un derby toscano particolarmente delicato che oppone due squadre a caccia della prima vittoria stagionale.

Impegno interno, sul sintetico del ‘Maneo’ di via Settembrini, domenica 20, per gli under 17 dell’Unicusano Livorno, che alle 14:30 riceveranno la visita dei pari età dei Lyons Piacenza.

Al ‘Priami’ di Stagno, oltre alla gara della prima squadra della LundaX Lions, si giocheranno, nel fine settimane altre tre partite: nel pomeriggio di sabato alle 16:00 sfida under 15 tra LundaX Lions Amaranto e Firenze’31 e alle 18:00 incontro Old tra Rino..Cerotti (la rappresentativa Lions di categoria) e gli Allupins Prato. Domenica mattina alle 11:00, per il torneo under 17, si giocherà LundaX Lions Amaranto – Molonlabè Chianciano.

