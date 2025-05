Home

Il Propeller Club di Livorno passa ai raggi X l'evoluzione delle shipping company, convegno all'Hotel Palazzo

12 Maggio 2025

Livorno 12 maggio 2024 Il Propeller Club di Livorno passa ai raggi X l’evoluzione delle shipping company, convegno all’Hotel Palazzo

Si terrà dal 14 al 17 maggio, la prima edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua, evento che metterà Livorno al centro delle fide costiere. Il Propeller Club della città labronica si è messo in moto per tempo per fare la sua parte in questo contesto e ha organizzato, per mercoledì pomeriggio, con inizio alle 17,30, un convegno dal titolo “L’evoluzione delle shipping company negli ultimi vent’anni: tra fenomeni di mercato e profili di sostenibilità ambientale”. L’obiettivo è quello di fare una radiografia di quello che è successo nelle ultime due decadi, durante le quali il trasporto marittimo è stato attraversato da grandi cambiamenti, dettati dalle tensioni e dalle sfide geopolitiche e da un’imponente regolazione ambientale a tutti i livelli.

“Vogliamo ripercorrere quello che è successo – spiega la Presidente Maria Gloria Giani Pollastrini – tenendo in debita considerazione i trend di mercato che si sono delineati nel corso di questi anni e la loro influenza, in positivo, sui segmenti di traffico e sulla competitività dei nostri scali nazionali. Il tutto, anche tenendo in considerazione sia gli scenari geopolitici e finanziari di riferimento, sia le attese prospettive future del nostro settore unitamente alle esigenze di una equa transizione ecologica ed energetica che oggi interessa anche il nostro mondo nell’ottica della sostenibilità”.

Per farlo, il Propeller Club di Livorno ha chiamato due esperti del calibro di Fabrizio Vettosi, Managing Director di SVL Club, e Francesco Galietti, Direttore per l’Italia di CLIA, Cruise Line International Association, i cui interventi saranno introdotti dalla stessa Presidente. Al termine, è prevista una sessione di domande e risposte con il coinvolgimento del pubblico. Moderano il Dott. Pietro Roth e l’Avv. Luca Brandimarte.

Il convegno si terrà presso la Sala Stucchi dell’Hotel Palazzo. Per ulteriori informazioni e per registrarsi, è possibile inviare una mail a info@propellerclublivorno.it.