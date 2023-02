Home

“Il Provinciale”, 4 giorni di riprese Rai a Livorno

15 Febbraio 2023

Livorno 15 febbraio 2023

Dal 15 al 18 febbraio, una troupe della Rai sarà nel quartiere della Venezia per effettuare riprese per “Il Provinciale”

“Il Provinciale” è un programma condotto da Federico Quaranta che racconta le peculiarità culturali, territoriali, geografiche e morfologiche dei luoghi visitati.

Le riprese oltre alla Venezia, si svolgeranno al Mercato Centrale, sugli scali Saffi, sulla Terrazza e sul lungomare di Antignano. “Il Provinciale” va in onda su RaiUno il sabato mattina alle 11:25 e su RaiDue la domenica pomeriggio. Il programma, in onda dal 2020, ha già portato i telespettatori alla scoperta di molti angoli d’Italia, tra cui l’isola d’Elba e il monte Amiata in Toscana.

