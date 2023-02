Home

Il punk melodico targato USA dei Teenage Bottlerocket arriva al The Cage

23 Febbraio 2023

Il punk melodico targato USA dei Teenage Bottlerocket arriva al The Cage

Livorno 23 febbraio 2023 – Il punk melodico targato USA dei Teenage Bottlerocket arriva al The Cage

Direttamente dagli Stati Uniti arriva a Livorno il palco del The Cage, venerdì 24 febbraio, per una delle tre date italiane del suo tour, una delle migliori formazioni punk rock in circolazione. I Teenage Bottlerocket, originari del Wyoming ma dallo stile tipicamente californiano, sono una vera istituzione per gli amanti del punk melodico, veloce e serrato.

Con alle spalle album diventati un punto di riferimento per i punkers del nuovo millennio, i Teenage presenteranno Sick Sesh!, il disco uscito nel 2021 per la storica etichetta Fat Wreck Chords.

L’album, l’ottavo consecutivo realizzato con il produttore Andrew Berlin, è stato registrato nel novembre 2020 alla Blasting Room. Le dodici tracce presentano sonorità più ruvide rispetto ai precedenti lavori della band: “Questa volta abbiamo dedicato molto tempo ai suoni delle chitarre”, spiega il frontman Ray Carlisle, “ci siamo assicurati di far ritorno a quel suono rumoroso e assordante che fa irritare le mamme. C’è un sacco di casino e di feedback di chitarra. Stay Rad! è un gran disco, ma è molto radiofonico. Volevo fare esattamente il contrario: diventare fottutamente rumorosi”.

I Teenage Bottlerocket saranno ospiti della data livornese insieme ai Biffers, nostrani ispirati dalla scena punk californiana degli anni ’80.

A dieci anni dall’uscita del loro primo album Whoa!, lo fanno uscire in musicassetta a tiratura limitata e tornano dal vivo con sonorità punk mescolate all’anima della musica nera e ad armonie vocali killer, tra vecchi e nuovi brani. La serata si preannuncia esplosiva per gli amanti del punk e del pogo, che potranno rivivere l’energia e l’adrenalina dei primi anni 2000. Kung Fu Records, la stessa etichetta di band come Blink 182, The Ataris, The Vandals ecc, ha distribuito in tutto il mondo Vice (2016) e Frankie road (2015), entrambi album dei Biffers estratti durante la serata.

