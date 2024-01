Home

Sport

Rugby

Il quadro delle partite di rugby domenica a Livorno e a Stagno

Rugby

11 Gennaio 2024

Il quadro delle partite di rugby domenica a Livorno e a Stagno

Livorno 11 gennaio 2024 – Il quadro delle partite di rugby domenica a Livorno e a Stagno

Dopo il lungo periodo di riposo osservato in concomitanza con le festività di fine anno, ripartono domenica 14 gennaio i campionati di rugby con protagoniste le squadre livornesi.

Alle 14:30, nel quadro della decima giornata, penultima di andata, di serie A, girone 3, l’Unicusano Livorno ospiterà sul prato del ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri l’Isweb Avezzano, nelle cui fila milita anche l’ex terza centro biancoverde Dario Basha.

In palio punti pesantissimi nella lotta per la terza piazza, l’ultima posizione utile per accedere al nuovo campionato di A1. Delicato impegno esterno, a Formigine, nel modenese, per la LundaX Lions Amaranto, sempre alle 14:30, ma nel quadro della decima e penultima di andata del girone 2 di serie B. Giocano in casa, sul ‘Praimi’ di via Marx a Stagno, rispettivamente alle 12:00 e alle 14:00 le rappresentative della LundaX Lions Amaranto under 16 (nel campionato èlite di categoria, contro il Bellaria Pontdera) e under 18 (nel campionato interregionale, contro i Lyons Piacenza).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin