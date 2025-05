Home

Livorno 30 maggio 2025 Il Questore di Livorno consegna sette medaglie di commiato

Il Questore di Livorno, insieme alla Dr.ssa Olga Maria Arganese Dirigente dell’Ufficio Personale, ha consegnato, nell’ambito di una cerimonia in Questura, ha consegnato al personale recentemente posto in congedo per raggiunti limiti di età le medaglie di commiato riconosciute dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza-.

Nel consegnare le medaglie il Questore di Livorno ha ringraziato personalmente le donne e gli uomini che hanno fatto parte dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, al servizio dei cittadini, dopo aver ricoperto diversi incarichi negli Uffici della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, sottolineando il particolare valore di una professione votata all’ # Esserci sempre per tutta la popolazione.

A ricevere la medaglia di commiato sono stati:

Vice Questore Alfredo Alabiso da 12 anni dirigente del Commissariato di Cecina;

Commissario Anna Fraschini colonna portante della Digos;

Sostituto Commissario Luca Bonaretti in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa;

Sovrintendente Capo Lucia Zuccaro in servizio presso la Sezione Polizia Postale di Livorno;

Sovrintendente Pierluigi Morsellino in servizio presso l’Ufficio Gabinetto;

Assistente Capo Coordinatore Antonello Bartoletti in servizio presso il commissariato di Rosignano;

Assistente Capo Coordinatore Tecnico Giovanni Belfiore in servizio presso l’Ufficio Gabinetto;