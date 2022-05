Home

Il Questore: "I tifosi amaranto senza biglietto verranno identificati e segnalati"

6 Maggio 2022

Il Questore: “I tifosi amaranto senza biglietto verranno identificati e segnalati”

Livorno 6 maggio 2022

Tavolo tecnico per la trasferta dei tifosi livornesi in occasione dell’incontro di calcio Figline Vl.no-U.S.Livorno Calcio 1915 in programma a Figline Valdarno il prossimo 8 maggio h. 17.00

Questo pomeriggio alle ore 17.30 si è tenuto il tavolo tecnico presso la sala Bontempelli presieduto dal Questore Massucci alla presenza dei rappresentanti delle FF.OO e dello Slo del Livorno calcio.

In apertura di riunione il Questore ha chiarito che la trasferta dei tifosi a Figline è stata organizzata nel pieno rispetto delle normative statali e sportive.

Il Figline ha legittimamente deciso di mettere a disposizione del Livorno nr. 400 biglietti per i tifosi ospiti che saranno regolarmente in vendita fino alle ore 19.00 di domani 7 maggio 2022.

Passando all’esame dei servizi che verranno predisposti, verranno organizzate misure di vigilanza nei luoghi di ritrovo e lungo le arterie di uscita da Livorno per acquisire informazioni ed identificazioni su eventuali persone senza biglietto da trasmettere alla Questura di Firenze che ha la responsabilità dell’ordine pubblico allo stadio di Figline.

Lo sforzo in campo oltre a preservare la sicurezza e l’ordine pubblico, mira ad evitare che eventuali disordini a Figline possano nuocere ai meccanismi della giustizia ed al successo sportivo che tutti i livornesi si augurano.

