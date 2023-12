Home

Il Questore Stellino in visita al reparto di Pediatria

12 Dicembre 2023

Livorno 12 dicembre 2023 – Il Questore Stellino in visita al reparto di Pediatria

Il Questore di Livorno, Giuseppina Stellino, ha fatto visita al reparto di Pediatria per i tradizionali auguri natalizi soffermandosi nell’aula utilizzata per il servizio scolastico e intitolata al sottufficiale Enzo Fregosi, caduto nell’attentato di Nassiria del 2003.

Ad accoglierla c’erano il direttore dell’ospedale, Luca Carneglia, il primario di Pediatria Roberto Danieli con la coordinatrice infermieristica Elena Wust e un parte dello staff in servizio.

Il questore Stellino dichiara:

“È da parte nostra motivo di orgoglio poter essere qui oggi per ringraziarvi del vostro prezioso lavoro e poter consegnare doni ai piccoli pazienti ricoverati.

Da parte nostra confermiamo la massima disponibilità a partecipare a iniziative anche di tipo scolastico a sostegno dell’educazione alla legalità e contro il cyberbullismo.

È importante, in ogni contesto, lavorare sulle nuove generazioni che spesso sono bravissime ad usare le tecnologie, ma meno a valutare i pericoli della rete”.

Da parte del direttore dell’ospedale, Luca Carneglia è stata espresso un sincero ringraziamento per l’opera svolta.

“Anche nei giorni più duri del Covid la presenza della Polizia e delle istituzioni non è mai venuta meno. Per questo voglio ringraziare a nome di tutta la comunità ospedaliera la questora e il personale del posto fisso di Polizia per l’impegno quotidiano a mantenere un clima di serenità e sicurezza all’interno del nostro presidio”.

“Visite come quella di oggi del questore Stellino – ha confermato Danieli – confermano l’apprezzamento per il lavoro svolto in questo reparto in favore dei piccoli livornesi. La Pediatria è sempre al centro dei pensieri della città e delle istituzioni”.

