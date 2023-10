Home

20 Ottobre 2023

Livorno 20 ottobre 2023 – Il rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia sabato 21 ottobre farà tappa anche a San Vincenzo

Sabato prossimo, 21 ottobre, farà tappa anche a San Vincenzo per il riordino di metà prima giornata tra via Vittorio Emanuele II e piazzale dei Benvenuti l’ottava edizione del rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, organizzato dalla Maremma Corse 2.0 e valido anche come 6° Memorial Leonardo Tucci.

La gara ha registrato 76 iscritti e sarà l’ultima prova del trofeo di zona per le auto storiche. Tra le ‘moderne’ grande qualità di ‘nomi’ e vetture con il forte interesse generato anche dal Trofeo Rally Toscano, del quale è il penultimo evento di stagione.

Sarà l’occasione per cittadini e visitatori di poter ammirare da vicino le straordinarie auto che partecipano alla manifestazione. L’orario indicativo dell’arrivo della prima vettura è intorno alle 17.30.

A San Vincenzo le zone interessate, come detto, saranno il parcheggio di piazzale dei Benvenuti, oggetto di un provvedimento di divieto di transito e sosta dalle 13 alle 22, via Vittorio Emanuele II, dove sarà istituito un percorso pedonale lato monte e lato mare, piazza della Vittoria e piazzetta Unicef. Previsti anche divieti di transito in tratti di via Trento e via dell’Asilo.

Cliccando sul link che segue è possibile consultare l’ordinanza della polizia municipale per la regolamentazione della sosta e del traffico nelle strade interessate: https://tinyurl.com/ycyua4z2.

