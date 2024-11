Livorno 14 novembre 2024 – Il rapper Ortiz torna ad esibirsi sul palco del The Cage

Sabato 16 novembre torna sul palco del teatrino di Villa Corridi il rapper livornese Ortiz; a oltre due anni di distanza dalla sua prima volta sul palco del The Cage, l’artista si esibirà a fianco dell’amico Are e con alcuni ospiti a sorpresa.

Riparte così dall’amato live club cittadino il percorso musicale di questo artista non più giovanissimo, eppure capace in breve tempo di riscuotere una discreta attenzione, tanto da essere scelto nel 2023 per aprire il concerto di Rosa Chemical a StraBorgo. Livornese dalla nascita, Jacopo Orsi – questo il suo vero nome – ha 33 anni e ha iniziato con il rap e la trap da poco più di due anni.

Il suo primo Ep, omonimo, contiene 9 tracce e vede la collaborazione di alcuni amici e artisti della scena livornese tra cui lo stesso Are, che lo accompagnerà sul palco.

A circa cinque mesi dal suo ultimo lavoro, Come Totti, il rapper torna con un carico di canzoni nuove, pronte per essere presentate ai fan.

«Sabato sarà l’occasione per ascoltare tutte le nuove tracce, ancora inedite, che poi usciranno nei prossimi mesi in maniera programmata, una al mese» racconta.

Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms, costo 10 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set a cura di My Generation per divertirsi e stare insieme fino a tarda notte. Biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.