Il rapper Salmo con Flop Tour farà tappa a Livorno

9 Ottobre 2021

Musica – Livorno 9 ottobre 2021

Il rapper sardo porta il suo nuovo album “Flop” in giro per l’Italia: ecco il calendario per sapere dove e quando si esibirà

Salmo è tornato e lo ha fatto alla grande. A tre anni di distanza da “Playlist”, il rapper sardo ha pubblicato il suo nuovo album, “Flop”, che in poco tempo ha registrato un successo strepitoso. Ora, l’artista ha anche annunciato le date del tour che lo porteranno, nel 2022, in giro per l’Italia

Tutte le tappe del Flop tour:

1 marzo – Palazzo Dello Sport – Roma

6 marzo – Vitrifrigo Arena – Pesaro (Pu)

8 marzo – Palasele – Eboli (Sa)

11 marzo – Palaflorio – Bari

15 marzo – Mediolanum Forum – Milano

20 marzo – Pala Alpitour – Torino

23 marzo – Unipol Arena – Bologna

26 marzo – Modigliani Forum – Livorno

29 marzo – Grana Padano Arena – Mantova

31 marzo – Kioene Arena – Padova

3 aprile – Brixia Forum – Brescia

5 aprile – Mandela Forum – Firenze

3 luglio – Stadio Comunale – Bibione (Ve)

6 luglio – Stadio San Siro – Milano

A partire da lunedì 11 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per l’atteso Flop tour

